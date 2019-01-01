Гидрометцентр: Апрель в Москве завершится ночными морозами

В последних числах апреля в столичном регионе по ночам прогнозируются заморозки. В тёмное время суток столбики термометров могут опуститься до отметки минус три градуса. В дневные часы воздух будет прогреваться до +17-ти. Об этом сообщает АГН Москва, ссылаясь на заявление Гидрометцентра России.

Метеорологи подчёркивают, что в начале новой недели, после продолжительно периода тепла, в столице установится погода, которая будет отличаться значительным суточным ходом температуры. Перепады будут достаточно ощутимы: от минуса в ночные часы до +17-ти градусов днём. Также отмечается, что на фоне роста атмосферного давления в регионе установится антициклональная погода, без осадков.