Москвичам пообещали аномальное тепло до конца недели

Жителей столичного региона вплоть до выходных будет радовать аномально теплая для апреля погода. Об этом пишут РИА Новости» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.

По ее словам, погода в Москве и области будет антициклональной и с майскими температурами.

«Температурный режим на 6-7 градусов выше многолетних значений [для апреля]», — сказала синоптик.

Максимальная температура, которая прогнозируется на этой неделе, достигнет 17-19 градусов в столице, а в области столбики термометров перешагнут отметку в 20 градусов, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

При этом погода в столичном регионе до конца рабочей недели будет облачной, без осадков, отмечает Газета.ру.

