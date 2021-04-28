ГИБДД выявила москвича с 1,5 тыс. неоплаченных штрафов
Сотрудники столичной Госавтоинспекции рассказали о водителе иномарки, у которого накопилось 1 457 неоплаченных административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма долга составила более 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.
Водителю 31 год. Сейчас на его автомобиль наложен арест, машина помещена на спецстоянку.
Всего за три месяца текущего года сотрудники столичной Госавтоинспекции составили свыше 170 тыс. административных дел за уклонение от уплаты штрафов за нарушения ПДД.
Между тем, в мае Госдума рассмотрит проект правительственного закона об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, передает Ura.ru.
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