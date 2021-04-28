ГИБДД выявила москвича с 1,5 тыс. неоплаченных штрафов

Сотрудники столичной Госавтоинспекции рассказали о водителе иномарки, у которого накопилось 1 457 неоплаченных административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма долга составила более 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Водителю 31 год. Сейчас на его автомобиль наложен арест, машина помещена на спецстоянку.