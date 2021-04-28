ГИБДД выявила москвича с 1,5 тыс. неоплаченных штрафов

Сотрудники столичной Госавтоинспекции рассказали о водителе иномарки, у которого накопилось 1 457 неоплаченных административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма долга составила более 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Водителю 31 год. Сейчас на его автомобиль наложен арест, машина помещена на спецстоянку.

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Всего за три месяца текущего года сотрудники столичной Госавтоинспекции составили свыше 170 тыс. административных дел за уклонение от уплаты штрафов за нарушения ПДД.

Между тем, в мае Госдума рассмотрит проект правительственного закона об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, передает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:Штрафы Гибдд
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