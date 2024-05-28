ГИБДД вернули название Госавтоинспекция

В ходе заседания президиума Общественного совета при МВД РФ он указал, что ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали», - сказал министр.

На вопрос о том, станет ли полиция снова милицией, он ответил, что не знает о подобных изменениях.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников пообещал, что автоинспекторы не будут наказывать водителей за отсутствие зимней резины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

