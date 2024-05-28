ГИБДД вернули название Госавтоинспекция
Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) вернули прежнее название. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава ведомства Михаил Черников.
В ходе заседания президиума Общественного совета при МВД РФ он указал, что ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией.
«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали», - сказал министр.
На вопрос о том, станет ли полиция снова милицией, он ответил, что не знает о подобных изменениях.
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников пообещал, что автоинспекторы не будут наказывать водителей за отсутствие зимней резины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru