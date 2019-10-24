ГИБДД рекомендует москвичам перейти на зимнюю резину
Госавтоинспекция просит столичных автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю. В ГИБДД подчеркнули, что рекомендации связаны с прогнозируемыми в регионе заморозками. По прогнозам Гидрометцентра, уже на следующей неделе, начиная со вторника, ночные температуры будут опускаться ниже нулевой отметки. Образование на дорогах гололедицы может привести увеличения количества ДТП и мелких аварий.
Ранее НСН писала, что на следующей неделе в столичном регионе ожидается дождь, а также не исключен мокрый снег. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Кроме того, она подчеркнула, что в начале последней недели октября температура воздуха в Москве и области начнет стремительно падать.
Между тем, ранее синоптики заявили, что до выходных в столице будет аномально тепло. Днем воздух будет прогреваться минимум до 12 градусов. Ночью — не ниже 6-7 градусов тепла.
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