ГИБДД планирует принимать экзамены с беспилотными системами

Отмечается, что они будут оснащены камерами, сенсорными педалями и планшетом-инспектором. Нововведения реализуются в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее в Минэкономразвития России раскритиковали проект МВД о расширении списка технических неисправностей автомобиля, за которые водитель может получить штраф. Координатор общества «Синие ведерки» Пётр Шкуматов заявил «Радиоточке НСН», что проверять на дороге следует только шины и диски. Он отметил, что идею ГИБДД надо сократить, и она будет абсолютно правильной.

