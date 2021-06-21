ГИБДД планирует принимать экзамены с беспилотными системами
Россияне при сдаче экзамена по вождению смогут использовать машины-беспилотники с 2025 года, сообщило ТАСС.
Отмечается, что они будут оснащены камерами, сенсорными педалями и планшетом-инспектором. Нововведения реализуются в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее в Минэкономразвития России раскритиковали проект МВД о расширении списка технических неисправностей автомобиля, за которые водитель может получить штраф. Координатор общества «Синие ведерки» Пётр Шкуматов заявил «Радиоточке НСН», что проверять на дороге следует только шины и диски. Он отметил, что идею ГИБДД надо сократить, и она будет абсолютно правильной.
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