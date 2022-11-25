ГИБДД Москвы заявила о риске сбоев при записи на экзамен и регистрацию авто
Госавтоинспекция российской столицы предупредила о возможности сбоев при предварительной записи на экзамены и регистрацию автомобилей в связи с техническими работами. Как уточнили в московской ГИБДД, речь идёт о модернизации оборудования с целью повышения скорости обработки данных.
Граждане по прибытии в отдел Госавтоинспекции для регистрации машины или сдачи экзамена без записи смогут сделать это в порядке общей очереди.
Ранее в ГИБДД озвучили планы о внедрении в России электронных водительских прав до конца года. Также в электронный формат должны перевести свидетельства регистрации транспортных средств.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пользоваться электронными правами можно будет в экспериментальном режиме. Водительское удостоверение можно будет предъявлять госавтоинспектору через приложение «Госуслуги Авто».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru