ГИБДД Москвы заявила о риске сбоев при записи на экзамен и регистрацию авто

Госавтоинспекция российской столицы предупредила о возможности сбоев при предварительной записи на экзамены и регистрацию автомобилей в связи с техническими работами. Как уточнили в московской ГИБДД, речь идёт о модернизации оборудования с целью повышения скорости обработки данных.

Граждане по прибытии в отдел Госавтоинспекции для регистрации машины или сдачи экзамена без записи смогут сделать это в порядке общей очереди.

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Ранее в ГИБДД озвучили планы о внедрении в России электронных водительских прав до конца года. Также в электронный формат должны перевести свидетельства регистрации транспортных средств.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пользоваться электронными правами можно будет в экспериментальном режиме. Водительское удостоверение можно будет предъявлять госавтоинспектору через приложение «Госуслуги Авто».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЭкзаменыСбойГИБДД
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