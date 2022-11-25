ГИБДД Москвы заявила о риске сбоев при записи на экзамен и регистрацию авто

Госавтоинспекция российской столицы предупредила о возможности сбоев при предварительной записи на экзамены и регистрацию автомобилей в связи с техническими работами. Как уточнили в московской ГИБДД, речь идёт о модернизации оборудования с целью повышения скорости обработки данных.

Граждане по прибытии в отдел Госавтоинспекции для регистрации машины или сдачи экзамена без записи смогут сделать это в порядке общей очереди.