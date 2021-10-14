ГИБДД Москвы перечислила черты типичного нарушителя

Госавтоинспекция Москвы составила портрет типичного нарушителя правил дорожного движения, им оказался мужчина в возрасте от 26 до 35 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

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В госавтоинспекции отметили, что за прошедшие девять месяцев удалось составить портрет типичного нарушителя. Им является мужчина в возрасте 26-35 лет, его водительский стаж насчитывает от 10 лет.

Отмечается, что ДТП чаще всего происходят не более чем через 1 час после начала езды. Также типичный нарушитель, по данным ГИБДД, имеет лишь среднее специальное образование и является представителем рабочей профессии.

Ранее стало известно, что в России вновь собираются ужесточить наказание для пьяных водителей и ввести уголовную ответственность для тех, кто «попался» за это в первый раз.

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ФОТО: РИА Новости
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