В ГИБДД поддержали идею снижения скорости в городах

В ГИБДД одобрили предложение снизить скорость движения автомобилей внутри городов с 60 км/ч до 30 км/ч, если ограничения обоснованы для конкретной улицы, сообщило ТАСС со ссылкой на начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина.

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Он отметил, что при понижении скорости потока уменьшается и смертность во время ДТП. Однако Митрошин подчеркнул, что доводить до абсурда не стоит, поэтому ограничение можно ввести на тех улицах, где это действительно нужно, рассказало URA.RU.

Митрошин заявил, что нужно провести проверку дорожных сетей, пишет ТК «360». По его словам, каждая ситуация должна рассматриваться отдельно. При этом, регулировать скорость могут только исполнительные власти, ГИБДД только контролирует движение на дороге, сообщили «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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