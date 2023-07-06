ГИБДД: автомобили иностранцев не выпустят из России до уплаты всех штрафов
Машины иностранцев, зарегистрированные за рубежом не выпустят из России, без оплаты всех штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников, передает ТАСС.
По его словам, ГИБДД и Минтранс разработали новый законопроект, который установит запрет на пересечение российской границы иностранными автомашинами, если их владельцы не оплатили все штрафы, наложенные на них за нарушение ПДД.
«Такие транспортные средства будут задержаны на штрафплощадке», - уточнил Черников.
По его словам, нормативный акт уже был принят в первом чтением депутатами Государственной Думы. Он будет распространятся на частные автомобили, в том числе легковые, добавил глава Госавтоинспекции.
Ранее Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что уклонисты не смогут обменять водительские права и зарегистрировать машину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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