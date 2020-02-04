Гирлянды штрафов или украшения вне закона

Ворох штрафов выписало столичное Управление ГИБДД за украшенные новогодними световыми гирляндами электробусы. Наказаны все: и водители электробусов, и должностные лица «Мосгортранса», ответственные за выпуск транспорта на линию, - сообщает «Коммерсантъ», по сведениям которого, такие меры приняты после проверки ситуации с украшением автобусов гирляндами типа «занавес» - по всей площади кузова. ГИБДД пришло к выводу, что подобное оформление общественного транспорта нарушает нормы действующего законодательства, в частности, закон «О безопасности дорожного движения» и «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации», утвержденные постановлением правительства №1090. В «Мосгортрансе» на это сообщили изданию, что праздничное оформление электробусов было выполнено «по всем требованиям под контролем производителей». И вообще такая практика не нова, ей уже пять лет, в течение которых украшенный гирляндами транспорт выходит на маршруты. «Нареканий со стороны органов безопасности движения не поступало».

«Никогда такого не было и вот опять», - говаривал в таких случаях покойный Виктор Степанович Черномырдин: пять лет нареканий не поступало, и на тебе! А с чего же «баня сгорела»? Оказывается, проверку правомерности украшения столичного общественного транспорта гирляндами на новогодние праздники ГИБДД проводило не по собственному почину, а по обращению правозащитника, члена экспертной группы при общественном совете Росаккредитации Григория Шухмана, в котором он просил дать оценку светотехнике в рамках действующего техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Гирлянды, кстати, не единственное, что настораживает подателя обращения: он также просит проверить подсветку днища электробусов. «Мосгортранс», кстати, же заявил о готовности защищать свою позицию «в правовом поле», поскольку перед оснащением электробусов подсветкой проконсультировался с экспертами Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. Ведущая профильная организация нарушений не нашла. В случае с гирляндами, кстати, тоже.

В этой истории прекрасно всё: от оштрафованных водителей, как если бы они по собственной инициативе увешали гирляндами казенный транспорт, до умелой организации кипучей деятельности, направленной невесть на что. ГИБДД, в чьи задачи входит обеспечение безопасности дорожного движения, занимается новогодними украшениями; городская транспортная компания будет вынуждена «сбегать» в суд, чтобы доказать, что общественный транспорт может быть элементом городской эстетики; шоферы, сказав подходящие к случаю слова, полезут снимать гирлянды, которые пять лет никому не мешали, и автобусы, украшенные ими, действительно радовали глаз.

В общем, товарищи, в общем и целом, все октябрята заняты делом…



