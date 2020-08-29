Геронтолог назвал три возрастных порога старения человека

«К этому возрасту деление клеток и регенерация тканей настолько замедляются, что затрагивается поддержание жизненно важных функций. В результате у человека формируется в среднем около трех хронических заболеваний», — отметил Москалев.

В 75 лет из-за ухудшения внеклеточных структур ткани утрачиваются защитные барьеры. Количество хронических заболеваний возрастает в среднем до семи.

Геронтолог предупредил, что на эти показатели влияет питание человека, его образ жизни и возможности управления стрессом, ранняя диагностика заболеваний.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН рассказал, как рост и вес влияют на продолжительность жизни человека.

«Долгожитель или сверхдолгожитель должен быть небольшого размера. Это законы биофизики – большие особи долго не живут. Наоборот – сухонькие и маленькие женщины живут дольше полных и больших женщин. И у мужчин те же закономерности. Те могучие дубы, которые радуют нас в молодости, к старости накапливают большое количество болезней и умирают гораздо раньше. Эти правила распространяются на весь животный мир – дольше всего живёт маленькая мышка. Среди долгожителей нет больших людей», - добавил Юрий Конев.

