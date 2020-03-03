Герой СССР Михаил Булатов умер в возрасте 95 лет

Герой Советского Союза, в одиночку разминировавший проход для советских танков под Кёнигсбергом, Михаил Булатов скончался в возрасте 95 лет.

Булатов был направлен в 1943 году на фронт сапёром, сообщает RT. Он стал участником битвы на Курской дуге, при штурме Кёнигсберга под огнём противника обезвредил 24 немецких фугаса, прикрывавших дорогу, и дал возможность советским танкам и самоходным орудиям выйти на окраину города.

Звания Героя Советского Союза Михаил Булатов был удостоен в 1945 году.

В этом году Россия отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны войны получат по 75 тысяч рублей к празднику, труженики тыла - по 50 тысяч рублей.

Государственная дума в феврале приняла в первом чтении законопроект об общероссийской Минуте молчания в День памяти и скорби 22 июня. На сайте нижней палаты парламента отмечается, что она должна послужить миру напоминанием об агрессии в отношении Советского Союза и о стойкости его народов в борьбе с фашизмом.

