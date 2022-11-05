Герой России Сивко: Сегодня важно помнить уроки истории
Патриотические мероприятия сегодня очень важны, ветеранское сообщество активно принимает в них участие. Об этом Агенству городских новостей «Москва» сообщил Герой России, председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Вячеслав Сивко.
«Впервые в этом году на Красной площади будет такой музей под открытым небом, там развернут павильоны, в которых будут рассказывать и показывать те события: и быт, и подготовку военных, и технику. Конечно, и я, и наше ветеранское сообщество поддерживает. Мы как герои Москвы и Московской области тоже обязательно будем принимать участие, расскажем о тех событиях, как мы их видим, как понимаем», - сказал Сивко.
По его мнению, потомки должны помнить уроки истории и отдавать дань защитникам России.
«Я считаю, что знать, помнить и гордиться своей историей мы просто обязаны. Мы должны отдавать дань глубокого уважения тем, кто отстоял свободу и независимость нашей родины. Говоря о параде 1941 года, нам надо обязательно проникнуться той ситуацией, которая тогда была. Фашистская Германия тогда подошла к Москве, столице нашей родины. Ставка верховного главнокомандования думала над тем, что нужно сделать, чтобы поднять моральный дух всего народа и наших вооруженных сил. Было принято решение провести парад, чтобы прежде всего поднять моральный дух народа. Нам как потомкам важно не забывать, показывать всем, что мы помним. Все, что делает Москва для этого - это очень правильно», - отметил Вячеслав Сивко.
С 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный музей, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года. На площади пройдут театрализованные представления. Кроме того, можно будет посмотреть парад войск на Красной площади 7 ноября 1941 года и Парад Победы в Москве в 1945 году.
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