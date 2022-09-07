Представитель МИД Украины потребовал исправить венгерский учебник по географии
Украина потребовала от Венгрии исправить учебник по географии, в котором Карпаты названы «единственными высокими горами» на украинской территории.
Как ранее сообщили украинские СМИ, возмущение Киева вызвал венгерский учебник по географии для восьмого класса. В книге указано, что Карпаты — единственные на Украине высокие горы, «у подножия которых выстроились исторические венгерские города», пишет RT. Украинская пресса сочла это попыткой лишить страну «суверенитета над крымскими горами».
«Вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой подчеркнули неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине. Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике», — написал в соцсетях представитель украинского МИД Олег Николенко.
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