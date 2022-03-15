Германские средства гигиены для женщин в России заменят на турецкие

Проблем со средствами женской гигиены из-за санкций Запада не будет, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН

«Буквально два дня назад проговаривал ситуацию с коллегами. У нас основные моменты, которые касаются женской гигиены, Германия поставляет. У нас есть завод в Подмосковье, они особо не планируют сворачиваться. Но у нас уже на регистрации находятся несколько продуктов, которые могут это замещать – из Турции, сегодня думают о разворачивании собственного производства», - рассказал он.

В России проблем с производством инсулина из-за введенных санкций нет, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН ранее.



