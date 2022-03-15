Германские средства гигиены для женщин в России заменят на турецкие
Генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев отметил, что Турция готова заменить поставки из Германии при необходимости.
Проблем со средствами женской гигиены из-за санкций Запада не будет, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН
«Буквально два дня назад проговаривал ситуацию с коллегами. У нас основные моменты, которые касаются женской гигиены, Германия поставляет. У нас есть завод в Подмосковье, они особо не планируют сворачиваться. Но у нас уже на регистрации находятся несколько продуктов, которые могут это замещать – из Турции, сегодня думают о разворачивании собственного производства», - рассказал он.
В России проблем с производством инсулина из-за введенных санкций нет, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН ранее.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 678 / сут.
Умерли
362 тыс.+558 / сут.
Выздоровели
15,7 млн+118 тыс. / сут.
- Россия приостановила действие соглашения с Бермудами по надзору за самолетами
- В Apple начали продавать старые iPhone 12
- Стало известно, когда в Москве откроют летние веранды
- Мишустин: Реализация плана реагирования на санкции обойдется в 1 триллион рублей
- Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена
- Певица Жасмин опровергла информацию о переезде из России
- Саратовчанку приговорили к заключению за перевод денег боевикам в Сирию
- Apple разрешила платить в учетной записи Apple ID с помощью карт «Мир»
- «Страшный переполох»: Журналист НТВ рассказал об уходе коллег
- Компания Michelin объявила о приостановке производства шин в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru