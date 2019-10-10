Германия и Россия сравнялись по числу мигрантов

10 октября 201908:02

ООН и Всемирный банк подготовили статистику о количества мигрантов в разных странах. Как оказалось, Россия входит в число лидеров по числу приезжих.

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Пальму первенства удерживает США, где насчитали 50 миллионов мигрантов, на втором месте находится Саудовская Аравия – более 37 миллионов человек. Первую тройку замкнули Германия и Россия – в каждой из стран проживают по 12 миллионов мигрантов, сообщает Газета.ру

При этом если говорить о процентном соотношении мигрантов к местному населению, первая тройка выглядит иначе: ОАЭ (88%), Кувейт (75%) и Катар (65%). В России же доля мигрантов составляет 8%.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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