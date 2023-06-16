Герман Греф не смог завести новую Lada Aura

В ходе осмотра новинки Греф сначала разместился на заднем сидении, отметив комфортный салон, а затем пересел за руль и несколько раз попытался завести машину, но безуспешноо.

В итоге глава Мифина Антон Силуанов открыл капот и осмотрел моторный отсек, после чего с первого раза завёл автомобиль и уехал.

«Вот что значит настоящий министр финансов», - указал сидевший сзади глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

В пресс-службе автопроизводителя пояснили, что Греф не смог завести машину из-за того, что после тестового заезда её оставили включенной передачей, в связи с чем сработала защита.

Ранее Соколов в кулуарах выставки «Евразия — наш дом» в Сочи заявил, что Lada Aura - это машина премиального класса, стоимость которой будет «существенно выше двух млн рублей», сообщает RT.