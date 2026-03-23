СМИ: Европа из-за нехватки энергоносителей может сблизиться с РФ и уменьшить поддержку Киеву
Европа на фоне дефицита энергоносителей может пересмотреть отношения с Москвой в сторону их восстановления и уменьшить поддержку Киеву, сообщает «Страна.ua».
По данным украинского издания, более всего от конфликта на Ближнем Востоке пострадает Европа. Нынешний кризис может серьезно усугубить все проблемы. Это может отразиться на Украине, так как Евросоюз сейчас является главным донором Киева. По мнению издания, под большим вопросом могут оказаться утвержденные программы помощи.
Не исключено, что проблемы с дефицитом нефти и газа подтолкнут Европу к восстановлению отношений с Россией, что также может привести к пересмотру европейской поддержки Украины.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине приведет к разорению Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Иран применил ракеты, которые обходят Patriot
- СМИ: Европа из-за нехватки энергоносителей может сблизиться с РФ и уменьшить поддержку Киеву
- Овечкин достиг отметки в 1 тыс. голов в НХЛ с учетом плей-офф
- Пашинян проехался в метро и вступил в перепалку с пассажиркой
- Россиян предупредили о случаях слежки через «умные» колонки
- Иран определил следующие цели для атак
- Ленобласть отражает воздушную атаку ВСУ
- Спецназ уничтожил беспилотник, который атаковал губернатора Гладкова
- Белый дом: В аэропортах США царит хаос из-за шатдауна
- Минфин США: Россия получит до $2 млрд бюджетных доходов от ослабления санкций