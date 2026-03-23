СМИ: Европа из-за нехватки энергоносителей может сблизиться с РФ и уменьшить поддержку Киеву

По данным украинского издания, более всего от конфликта на Ближнем Востоке пострадает Европа. Нынешний кризис может серьезно усугубить все проблемы. Это может отразиться на Украине, так как Евросоюз сейчас является главным донором Киева. По мнению издания, под большим вопросом могут оказаться утвержденные программы помощи.

Не исключено, что проблемы с дефицитом нефти и газа подтолкнут Европу к восстановлению отношений с Россией, что также может привести к пересмотру европейской поддержки Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине приведет к разорению Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

