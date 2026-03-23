Иран определил следующие цели для атак

Финансовые организации, которые путем покупки ценных бумаг США инвестируют в американский военно-промышленный комплекс, станут следующей целью атак армии Ирана, сообщил в соцсети X председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Иран ответил на угрозы Трампа ударить по электростанциям за закрытый Ормузский пролив

Они будут законными целями наряду с военными базами. «Облигации казначейства США запятнаны иранской кровью, и кто их покупает, наносит удар по своей штаб-квартире и своим активам», — указал он.

Галибаф отметил, что Иран следит за инвестиционными] портфелями. Подчеркивается, что данное послание является «последним предупреждением» учреждениям, инвестирующим в ценные бумаги США.

Ранее стало известно, что расходы США на операцию против Ирана превысили $27 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
