Ленобласть отражает воздушную атаку ВСУ
23 марта 202600:14
Системы ПВО в Ленинградской области сбивают беспилотники Вооруженных сил Украины, сообщает «Абзац».
Атаку отражают более шести часов. О последствиях налета рассказал губернатор региона. По словам Александра Дрозденко, в Ленобласти сбит 10-й БПЛА – в районе деревни Изора. Было повреждено остекление в трех квартирах. Пострадавших нет.
Из-за угрозы беспилотной опасности вводились ограничения в аэропорту Пулково. 29 вылетов были отменены.
Ранее спецназ уничтожил беспилотник, который атаковал губернатора Гладкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
