Ленобласть отражает воздушную атаку ВСУ

Системы ПВО в Ленинградской области сбивают беспилотники Вооруженных сил Украины, сообщает «Абзац».

Минобороны: За шесть часов средства ПВО сбили 71 беспилотник

Атаку отражают более шести часов. О последствиях налета рассказал губернатор региона. По словам Александра Дрозденко, в Ленобласти сбит 10-й БПЛА – в районе деревни Изора. Было повреждено остекление в трех квартирах. Пострадавших нет.

Из-за угрозы беспилотной опасности вводились ограничения в аэропорту Пулково. 29 вылетов были отменены.

Ранее спецназ уничтожил беспилотник, который атаковал губернатора Гладкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
