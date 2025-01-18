Гериатр Ткачева рассказала, как дожить до 120 лет

Соблюдение некоторых правил может помочь дожить до 120-летнего возраста. Об этом рассказала главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, для долголетия необходима высокая физическая активность.

«Важно регулярно двигаться, причем такая активность может быть связана как с ежедневными прогулками в быстром темпе, так и, например, с садоводством», — заявила Ткачева.

Также для долгой жизни нужна цель: ею может стать любимое дело, волонтерство, воспитание внуков. Кроме того, для долголетия важен низкий уровень стресса, его можно достигать с помощью регулярных практик.

Ткачева подчеркнула, что желающие долго жить должны соблюдать правило 80%: прекращать есть, когда насытились на 80%. При этом в качестве основы рациона нужны овощи, фрукты, бобовые, цельные злаки. Также специалист указала на важность социальных связей, способствующих здоровому образу жизни, и необходимость ставить на первое место семью.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что здоровый образ жизни поможет человеку прожить 120 лет.

