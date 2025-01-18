Гериатр Ткачева рассказала, как дожить до 120 лет
Соблюдение некоторых правил может помочь дожить до 120-летнего возраста. Об этом рассказала главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, для долголетия необходима высокая физическая активность.
«Важно регулярно двигаться, причем такая активность может быть связана как с ежедневными прогулками в быстром темпе, так и, например, с садоводством», — заявила Ткачева.
Также для долгой жизни нужна цель: ею может стать любимое дело, волонтерство, воспитание внуков. Кроме того, для долголетия важен низкий уровень стресса, его можно достигать с помощью регулярных практик.
Ткачева подчеркнула, что желающие долго жить должны соблюдать правило 80%: прекращать есть, когда насытились на 80%. При этом в качестве основы рациона нужны овощи, фрукты, бобовые, цельные злаки. Также специалист указала на важность социальных связей, способствующих здоровому образу жизни, и необходимость ставить на первое место семью.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что здоровый образ жизни поможет человеку прожить 120 лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гериатр Ткачева рассказала, как дожить до 120 лет
- Шапша: В Калужской области уничтожили семь беспилотников
- Израиль подтвердил, что реализацию перемирия в Газе начнут 19 января
- СМИ: Зрители не смогут попасть на инаугурацию Трампа
- Два человека пострадали в аварии на ТТК в Москве
- В Брянской области сбили четыре украинских беспилотника
- Связь Starlink стала доступна в 120 странах
- СМИ: Эстонская Operail возобновила перевозки в Россию
- Нигерия присоединилась к БРИКС как государство-партнер
- В Смоленской области сбили пять украинских дронов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru