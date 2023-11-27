Georgian Airways запустит рейсы между Тбилиси и Петербургом

Рейсы запустят с 10 декабря. Самолеты будут летать между Петербургом и столицей Грузии два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Вылет из Пулково запланирован в 04:55. Время в пути - 3 часа 35 минут.

Президент РФ Владимир Путин с 15 мая отменил визовый режим для граждан Грузии. Также был перестал действовать запрет на полеты российских авиакомпаний и продажу туров в республику, напоминает «Радиоточка НСН».

