Georgian Airways запустит рейсы между Тбилиси и Петербургом

Авиакомпания Georgian Airways намерена запустить прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию «Воздушные ворота Северной столицы».

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Рейсы запустят с 10 декабря. Самолеты будут летать между Петербургом и столицей Грузии два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Вылет из Пулково запланирован в 04:55. Время в пути - 3 часа 35 минут.

Президент РФ Владимир Путин с 15 мая отменил визовый режим для граждан Грузии. Также был перестал действовать запрет на полеты российских авиакомпаний и продажу туров в республику, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:АвиакомпанияСанкт-ПетербургГрузия

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