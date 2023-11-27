Georgian Airways запустит рейсы между Тбилиси и Петербургом
Авиакомпания Georgian Airways намерена запустить прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию «Воздушные ворота Северной столицы».
Рейсы запустят с 10 декабря. Самолеты будут летать между Петербургом и столицей Грузии два раза в неделю по средам и воскресеньям.
Вылет из Пулково запланирован в 04:55. Время в пути - 3 часа 35 минут.
Президент РФ Владимир Путин с 15 мая отменил визовый режим для граждан Грузии. Также был перестал действовать запрет на полеты российских авиакомпаний и продажу туров в республику, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru