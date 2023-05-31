Georgian Airways расширила список рейсов из Москвы в Европу

Ранее компания Georgian Airways сообщила, что готовится к запуску для россиян транзитных рейсов в Европу. Россияне смогут летать через грузинскую столицу в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники с 15 июня.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил Telegram-канал «Радиоточке НСН», что российскому туристу проще отправиться в Европу через Казань или Сочи с пересадкой в Стамбуле, нежели лететь в страны Евросоюза из Москвы через Тбилиси. Он отметил, что владелец грузинской авиакомпании обещал низкие цены, но этого не произошло.

