Геолокация абонента может быть выведена из-под тайны связи
Минцифры России разработало документ, в котором предлагается вывести геолокацию мобильного устройства из-под "тайны связи". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Авторы законопроекта поясняют, что доступ к месту положения абонента необходимо сделать более открытым для поиска пропавших людей. По словам замглавы ведомства Олега Иванова, в стране "ежегодно теряются десятки тысяч людей", при поиске которых "счет идет на часы".
Тайна связи является неотъемлемым гражданским правом россиянина, ее можно открывать только в тех случаях, которые прописаны в федеральных законах. Доступ третьих лиц к тайне связи возможен только по решению суда. Эти данные указаны в статье 63 ФЗ "О связи".
В министерстве уточнили, что законопроект рассмотрят в заинтересованные Федеральные органы исполнительной власти (ФОИВы). После этого документу предстоит общественное обсуждение.
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