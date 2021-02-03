Геолокация абонента может быть выведена из-под тайны связи

Минцифры России разработало документ, в котором предлагается вывести геолокацию мобильного устройства из-под "тайны связи". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Авторы законопроекта поясняют, что доступ к месту положения абонента необходимо сделать более открытым для поиска пропавших людей. По словам замглавы ведомства Олега Иванова, в стране "ежегодно теряются десятки тысяч людей", при поиске которых "счет идет на часы".

Тайна связи является неотъемлемым гражданским правом россиянина, ее можно открывать только в тех случаях, которые прописаны в федеральных законах. Доступ третьих лиц к тайне связи возможен только по решению суда. Эти данные указаны в статье 63 ФЗ "О связи".

В министерстве уточнили, что законопроект рассмотрят в заинтересованные Федеральные органы исполнительной власти (ФОИВы). После этого документу предстоит общественное обсуждение.

