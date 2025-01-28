Шольц призвал Европу увеличить расходы на оборону

Европе следует увеличить расходы на оборону. Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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Он также отметил необходимость в укреплении европейской опоры НАТО.

«Нам нужны правила, которые облегчат совместную разработку и закупку военной техники в Евросоюзе», - заключил Шольц.

Ранее канцлер ФРГ высказался против требования президента США Дональда Трампа довести оборонные бюджеты стран НАТО до 5% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:НАТОВооружениеМинобороныЕвросоюзШольц

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