Шольц призвал Европу увеличить расходы на оборону
28 января 202515:24
Европе следует увеличить расходы на оборону. Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Он также отметил необходимость в укреплении европейской опоры НАТО.
«Нам нужны правила, которые облегчат совместную разработку и закупку военной техники в Евросоюзе», - заключил Шольц.
Ранее канцлер ФРГ высказался против требования президента США Дональда Трампа довести оборонные бюджеты стран НАТО до 5% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Предстоятель епархии РПЦ в Казахстане погиб в ДТП
- Евросоюз ввёл санкции против 79 российских танкеров
- Тарантино заявил, что взял паузу в кинематографе минимум до 2026 года
- СМИ: Фицо назвал угрозу снять санкции с России способом надавить на Зеленского
- Чернышенко: Россияне совершили более 92 миллионов внутренних поездок в 2024 году
- В Госдуме объяснили, почему собираются запретить вейпы, а не сигареты
- Два украинских беспилотника ликвидировали над Белгородской областью
- Нарышкин предложил обсудить тему прав на украинские земли
- Евросоюз хочет восстановить инвестиционные отношения с Сирией
- Россиянина задержали за стрельбу рядом с Москва-Сити
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru