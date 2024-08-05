Генпрокурору пожаловались на грязные туалеты на трассах в Крым и Петербург
Установленные на трассе М-4 «Дон» туалеты не соответствуют гигиеническим требованиям и уровню платной автодороги. Об этом говорится в обращении вице-президента «Национального автомобильного союза» (НАС) Антона Шапарина на имя Генпрокурора РФ Игоря Краснова, копия которого имеется в распоряжении «Газеты.Ru».
Также в документе говорится, что установленные на трассах М-11 и М-12 ограждения, препятствующие выходу диких животных на дорогу, не соответствуют ГОСТу. А на недавно открытом участке М-11 — северном обходе Твери отсутствуют площадки для отдыха водителей.
Кроме того, Шапарин отметил, что на некоторых участках трассы М-11 «Нева» недостаточное количество АЗС, из-за чего водители вынуждены стоять в очередях. В результате, разница во времени, по сравнению с проездом по бесплатной трассе М-10, нивелируется.
«Прошу вас направить представление в адрес руководства ГК «Автодор» с требованием обеспечить достаточное количество АЗС... построить зоны отдыха... заменить ограждения на соответствующие требованиям законодательства, обеспечить замену туалетов», — заключил Шапарин.
Ранее в «Автодоре» заявили, что стоимость проезда по новому обходу Твери, который является частью трассы М-11 «Нева», составит 540 рублей для легковых автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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