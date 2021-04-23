Генпрокурор сообщил о высокой загрязненности воздуха в 40 городах РФ
Повышенный уровень загрязненности воздуха сохраняется не менее чем в 40 городах Российской Федерации, при этом функционирующая сеть мониторинга не соответствует современным требованиям. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации.
Как уточнил глава надзорного ведомства, в этих городах уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как высокий и очень высокий. Ещё одной проблемой Краснов назвал отсутствие должного взаимодействия между Росгидрометом и Росприроднадзором, несмотря на возросшую необходимость активизации наблюдения за состоянием окружающей среды.
Генпрокурор признал, что в целом по России все компоненты природной среды не имеют необходимой защиты, несмотря на меры, которые принимают в этом направлении власти. В ходе проверок за 2020 год прокуроры выявили 282 тысячи нарушений экологического законодательства и в области защиты окружающей среды. Возбуждено почти 2 тысячи уголовных дел.
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