Генпрокурор России выступит с ежегодным докладом 23 апреля
Сенаторы на пленарном заседании 23 апреля заслушают ежегодный доклад генерального прокурора РФ Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка в России. Об этом журналистам сообщил в среду глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"23 апреля 2021 года на заседании Совета Федерации состоится заслушивание доклада генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 2020 год", - сообщил он.
По словам сенатора, предварительное обсуждение доклада пройдет на заседании комитета 22 апреля. На него приглашены сам генеральный прокурор РФ и уполномоченный по правам человека в России.
Напомним, что согласно конституции и закону "О прокуратуре Российской Федерации", генпрокурор ежегодно представляет в Совфеде доклад о проделанной ведомством работе за прошлый год.
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