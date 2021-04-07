Генпрокурор России выступит с ежегодным докладом 23 апреля

Сенаторы на пленарном заседании 23 апреля заслушают ежегодный доклад генерального прокурора РФ Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка в России. Об этом журналистам сообщил в среду глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"23 апреля 2021 года на заседании Совета Федерации состоится заслушивание доклада генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 2020 год", - сообщил он.