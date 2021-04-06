Псковская прокуратура проверит историю о дороге из плит с братской могилы
6 апреля 202111:07
Прокуратура Псковской области начала проверку после сообщений об использовании могильных плит ветеранов для мощения дороги в поселке Ваулино, передает РИА Новости.
Ранее об этом факте сообщил в соцсетях депутат Госдумы Александр Козловский и обратился с запросом к прокурору области.
По данным депутата, плиты в дальнейшем должны были выкинуть как строительный мусор.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru