Псковская прокуратура проверит историю о дороге из плит с братской могилы

Прокуратура Псковской области начала проверку после сообщений об использовании могильных плит ветеранов для мощения дороги в поселке Ваулино, передает РИА Новости.

Ранее об этом факте сообщил в соцсетях депутат Госдумы Александр Козловский и обратился с запросом к прокурору области.

По данным депутата, плиты в дальнейшем должны были выкинуть как строительный мусор.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрокуратураПроисшествиеПсковская ОбластьКладбища
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