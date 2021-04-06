Псковская прокуратура проверит историю о дороге из плит с братской могилы

Прокуратура Псковской области начала проверку после сообщений об использовании могильных плит ветеранов для мощения дороги в поселке Ваулино, передает РИА Новости.

Ранее об этом факте сообщил в соцсетях депутат Госдумы Александр Козловский и обратился с запросом к прокурору области.

По данным депутата, плиты в дальнейшем должны были выкинуть как строительный мусор.

