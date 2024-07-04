Уточняется, что проверки намерены провести на фоне поступающих обращений о недоступности отдельных социально-бытовых услуг. При этом жители небольших населенных пунктов часто сообщают, что не удовлетворены высокой стоимостью и качеством предлагаемых услуг.

Особое внимание прокурорам рекомендовали обратить на общественные бани. При этом предметом проверок также станут соблюдение правил пожарной безопасности, законов о защите конкуренции и меры, принятые в рамках протекции от террористической угрозы.

Ранее депутаты Госдумы обратились к Игорю Краснову с просьбой усилить контроль качества питания в детских летних лагерях на фоне ряда сообщений об отравлениях, напоминает «Радиоточка НСН».

