Генпрокурор России поручил проверить бани и столовые
Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить качество и доступность услуг в ателье, парикмахерских, банях, столовых и других организациях, сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что проверки намерены провести на фоне поступающих обращений о недоступности отдельных социально-бытовых услуг. При этом жители небольших населенных пунктов часто сообщают, что не удовлетворены высокой стоимостью и качеством предлагаемых услуг.
Особое внимание прокурорам рекомендовали обратить на общественные бани. При этом предметом проверок также станут соблюдение правил пожарной безопасности, законов о защите конкуренции и меры, принятые в рамках протекции от террористической угрозы.
Ранее депутаты Госдумы обратились к Игорю Краснову с просьбой усилить контроль качества питания в детских летних лагерях на фоне ряда сообщений об отравлениях, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru