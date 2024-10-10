Генпрокурор РФ заявил о низкой раскрываемости киберпреступлений

Выступая на координационном совещании по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, цифровой валюты и компьютерной информации, он указал на низкую раскрываемость данного вида преступлений - не более 27% за последние годы, а в 2024 году всего 25,9%.

По его словам, это связано с «шаблонностью и безынициативностью оперативной работы», а также «недостаточной эффективностью предварительного расследования».

«Во многих делах, как говорится, между двумя корочками больше ничего и нет. И таких дел в масштабах страны тысячи», - заключил генпрокурор.

Ранее онлайн-вещание и внутренние сервисы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) перестали работать после беспрецедентной хакерской атаки, сообщает RT.

