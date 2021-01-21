Генпрокурор РФ назвал Навального «лицом, совершившим преступление»

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что имеются все основания называть оппозиционера Алексея Навального «лицом, совершившим преступление».

Как рассказал Краснов в интервью газете «Коммерсантъ», охарактеризовать Навального таким образом можно, учитывая вынесенный против него и вступивший в законную силу обвинительный приговор.

Кроме того, генпрокурор напомнил, что оппозиционер также проходит фигурантом уголовного дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Навальный был задержан 17 января в «Шереметьево» по возвращении из Германии. По данным ФСИН, оппозиционер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше». В декабре 2014 года Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно, к штрафу в 500 тысяч рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, а также назначили ему 5 лет испытательного срока.

Позже суд отправил Навального под арест до 15 февраля. Также оппозиционеру придётся пройти двухнедельный карантин в СИЗО «Матросская тишина», отмечает журнал «Профиль».

