Генпрокурор Краснов заявил о жалобах участников СВО на задержку выплат

Участники спецоперации на Украине и их родственники жалуются на задержки выплат по ранениям и в связи с присвоением государственных наград, сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов в беседе с автором программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Павлом Зарубиным.

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«Нам поступают сигналы о нарушении прав участников СВО, членов их семей и близких родственников. Этих сигналов немало», - сказал глава надзорного ведомства.

По его словам, раньше прокуратура фиксировала жалобы на невыплаты денежного довольствия. Краснов пообещал, что ведомство оперативно отреагирует на все обращения.

Ранее резидент России Владимир Путин поручил правительству освободить участников спецоперации от выплат процентов по займам на время действия «кредитных каникул», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Никольский//РИА Новости
ТЕГИ:ВыплатыСпецоперацияГенпрокуратура Рф

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