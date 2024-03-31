Генпрокурор Краснов заявил о жалобах участников СВО на задержку выплат

«Нам поступают сигналы о нарушении прав участников СВО, членов их семей и близких родственников. Этих сигналов немало», - сказал глава надзорного ведомства.

По его словам, раньше прокуратура фиксировала жалобы на невыплаты денежного довольствия. Краснов пообещал, что ведомство оперативно отреагирует на все обращения.

Ранее резидент России Владимир Путин поручил правительству освободить участников спецоперации от выплат процентов по займам на время действия «кредитных каникул», передает «Радиоточка НСН».

