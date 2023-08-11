СМИ: В Белгородской области арестовали двух чиновников за коррупцию

Сотрудники ФСБ задержали в Белгородской области руководителей региональных Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

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Собеседник агентства указал, что задержанные обвиняются в организации преступной схемы по получению крупных взяток, их заключили под стражу.

Он отметил, что задержание связано с расследованием уголовного дела о получении взяток в крупном размере в отношении бывшего замгубернатора Константина Полежаева, который в настоящее время находится под домашним арестом.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков отстранил своего заместителя Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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