СМИ: В Белгородской области арестовали двух чиновников за коррупцию

Собеседник агентства указал, что задержанные обвиняются в организации преступной схемы по получению крупных взяток, их заключили под стражу.

Он отметил, что задержание связано с расследованием уголовного дела о получении взяток в крупном размере в отношении бывшего замгубернатора Константина Полежаева, который в настоящее время находится под домашним арестом.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков отстранил своего заместителя Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».