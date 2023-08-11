СМИ: В Белгородской области арестовали двух чиновников за коррупцию
Сотрудники ФСБ задержали в Белгородской области руководителей региональных Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Собеседник агентства указал, что задержанные обвиняются в организации преступной схемы по получению крупных взяток, их заключили под стражу.
Он отметил, что задержание связано с расследованием уголовного дела о получении взяток в крупном размере в отношении бывшего замгубернатора Константина Полежаева, который в настоящее время находится под домашним арестом.
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков отстранил своего заместителя Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курс евро превысил 109 рублей впервые с марта 2022 года
- США ввели санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена
- Телеграм: Наш поход на Луну и исход европейцев из Африки
- ЦБ описал сценарии деглобализации и эффекта домино для российской экономики
- Кадыров: России сейчас невыгодны мирные переговоры по Украине
- СМИ: Президент Польши заявил, что Россию можно остановить дешево
- Курс доллара превысил 99 рублей впервые с марта 2022 года
- Движение поездов восстановили на участке серой ветки метро Москвы
- Фильм «Барби» провалился в Южной Корее
- Сальдо: На восстановление Чонгарского моста понадобится до двух месяцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru