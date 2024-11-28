Генпрокурор Краснов поручил проверить работу ГАИ во всех регионах

Предприниматель отметил, что обращения в прокуратуру области поступали неоднократно, однако ситуация не изменилась. Генпрокурор согласился с тем, что техническое состояние автобуса влияет не только на риски сбоя пассажирских перевозок, но и на здоровье и жизнь пассажиров.

Краснов признал, что затронутую на встрече проблему нельзя назвать единичным случаем. «Надо дать уголовно-правовую оценку и, если будут намеки на прекращение деятельности предпринимателей, безусловно, надо обеспечить мерами защиты», — заявил генеральный прокурор. Он также заявил, что рассмотрением заявления Астафьева займется лично прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер.

Ранее маршрутный автобус загорелся во время рейса в Якутске, никто не пострадал. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

