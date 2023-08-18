Генпрокурор Краснов поручил проверить добычу золота
Генпрокурор России Игорь Краснов поручил организовать проверку исполнения законодательства для пресечения нарушений на золоторудных месторождениях. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
«Ведомством будет дана оценка законности принятия уполномоченными органами государственной власти решений о предоставлении права пользования участками недр, досрочном прекращении, приостановлении и ограничении такой деятельности», — отмечается в сообщении.
Прокуроры проанализируют права золотодобывающих организаций на недропользование, соблюдение лицензионных условий, мероприятия по рациональному использованию и охране недр. Кроме того, специалисты уделят внимание соблюдению правил безопасного ведения работ, требований по охране окружающей среды, консервации, ликвидации горных выработок и рекультивации земель.
Генпрокуратура намерена в случае выявления загрязнений, захламления, незаконной рубки леса принять «исчерпывающие меры» по расчету и взысканию вреда.
Ранее Краснов поручил проверить законность работы автозаправочных станций в Дагестане после взрыва в Махачкале, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru