Генпрокурор Краснов поручил проверить добычу золота

«Ведомством будет дана оценка законности принятия уполномоченными органами государственной власти решений о предоставлении права пользования участками недр, досрочном прекращении, приостановлении и ограничении такой деятельности», — отмечается в сообщении.

Прокуроры проанализируют права золотодобывающих организаций на недропользование, соблюдение лицензионных условий, мероприятия по рациональному использованию и охране недр. Кроме того, специалисты уделят внимание соблюдению правил безопасного ведения работ, требований по охране окружающей среды, консервации, ликвидации горных выработок и рекультивации земель.

Генпрокуратура намерена в случае выявления загрязнений, захламления, незаконной рубки леса принять «исчерпывающие меры» по расчету и взысканию вреда.

Ранее Краснов поручил проверить законность работы автозаправочных станций в Дагестане после взрыва в Махачкале, напоминает RT.

