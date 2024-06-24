Генпрокуратура: земли санатория УДП в «Барвихе» продали в 236 раз ниже рынка

Спорные земли коттеджного поселка «Сады Майендорф», ранее принадлежавшие санаториям управления делами президента, были проданы в 2001 году за 236 раз дешевле рыночной стоимости. Об этом заявила прокурор в Одинцовском суде Московской области, сообщает РИА Новости.

В понедельник Одинцовский суд Подмосковья начал рассмотрение иска Генпрокуратуры об изъятии 8 гектар земли из общей площади 99 гектаров, которая была продана по заниженной стоимости. На этой земле сейчас расположен элитный коттеджный поселок «Сады Майендорф».

Два участка сдаются в аренду для строительства магазинов в Троицке и Зеленограде

Прокурор сообщил, что в 2001 году стоимость земельных участков составила 54,4 млн рублей, в то время как их реальная стоимость оценивалась в 13 млрд рублей.

Это означает, что участок был приобретен по заниженной цене в 236 раз, что также указывает на недобросовестность заключенного контракта, передает «Радиоточка НСН».

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