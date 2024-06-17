Два участка сдаются в аренду для строительства магазинов в Троицке и Зеленограде
Два участка сдадут в аренду в Троицке и Зеленограде для строительства магазинов. Об этом сообщили в столичном департаменте по конкурентной политике.
Один из них, площадью около 2 тысяч квадратных метров, расположен в поселении Роговское в Троицком административном округе, второй, площадью 1,5 тысячи квадратных метров, в поселке Малино в Зеленограде.
Аукционы пройдут 4 июля. С победителями торгов подпишут договоры аренды сроком на 2,5 года. В зависимости от выбранного участка они смогут построить здания площадью от 463,5 до 548,4 квадратного метра. После того как они будут оформлены в собственность, арендаторы смогут выкупить землю по исключительному праву.
Подать заявку на участие в аукционах можно до 28 июня.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал указ о передаче руководства деятельностью ФМБА президенту
- СМИ: Число москвичей с подозрением на ботулизм превысило 100 человек
- ФСБ задержала экс-чиновника Минсельхоза, 12 лет скрывавшегося от следствия
- В Белгородской области четыре поселка и село остались без света из-за атаки дронов
- Глава Минобороны проинспектировал центр управления Сухопутных войск
- В Иркутске начальника Восточно-Сибирской железной дороги арестовали за взятку
- Фигуристы Трусова и Игнатов объявили о помолвке
- «НАШЕ Радио» сменит частоту вещания в Москве
- В Индии при столкновении поездов погибли пять человек
- В Госдуму внесут законопроект о бесплатном проезде на транспорте для студентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru