Два участка сдаются в аренду для строительства магазинов в Троицке и Зеленограде

Два участка сдадут в аренду в Троицке и Зеленограде для строительства магазинов. Об этом сообщили в столичном департаменте по конкурентной политике.



Один из них, площадью около 2 тысяч квадратных метров, расположен в поселении Роговское в Троицком административном округе, второй, площадью 1,5 тысячи квадратных метров, в поселке Малино в Зеленограде.



Аукционы пройдут 4 июля. С победителями торгов подпишут договоры аренды сроком на 2,5 года. В зависимости от выбранного участка они смогут построить здания площадью от 463,5 до 548,4 квадратного метра. После того как они будут оформлены в собственность, арендаторы смогут выкупить землю по исключительному праву.



Подать заявку на участие в аукционах можно до 28 июня.

