Генпрокуратура внесла представление из-за фетвы ДУМ о многоженстве
Генеральная прокуратура России направила представление председателю Духовного управления мусульман России (ДУМ) после выпуска религиозного предписания (фетвы), допускающего многоженство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.
В Генпрокуратуре заявили, что заключение Совета улемов от 17 декабря, посвященное многоженству в мусульманском сообществе, противоречит российскому законодательству и государственной семейной политике. Надзорное ведомство подчеркнуло, что Семейный кодекс запрещает заключение браков, если один из супругов уже состоит в зарегистрированном браке.
Помимо этого, федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» требует, чтобы деятельность религиозных организаций соответствовала российскому законодательству.
Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщал, что Совет улемов принял фетву, разрешающую мусульманам в России заключать до четырех религиозных браков при соблюдении условий справедливого отношения к женам и обеспечения их материальных потребностей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru