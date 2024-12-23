Генпрокуратура внесла представление из-за фетвы ДУМ о многоженстве

Генеральная прокуратура России направила представление председателю Духовного управления мусульман России (ДУМ) после выпуска религиозного предписания (фетвы), допускающего многоженство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре заявили, что заключение Совета улемов от 17 декабря, посвященное многоженству в мусульманском сообществе, противоречит российскому законодательству и государственной семейной политике. Надзорное ведомство подчеркнуло, что Семейный кодекс запрещает заключение браков, если один из супругов уже состоит в зарегистрированном браке.