Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за роста числа побегов
Генпрокуратура России внесла представление директору ФСИН Аркадию Гостеву из-за роста числа побегов из мест лишения свободы, сообщило ведомство в официальном Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что число побегов из российских колоний-поселений за пять месяцев 2024 года снизилось более чем в три раза. Это связано с тем, что выявленные Генпрокуратурой нарушения в сфере обеспечения надзора за заключенными были устранены.
«С целью устранения выявленных недостатков, способствовавших им причин и условий, директору ФСИН России внесено представление», - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что министр юстиции России проинформирован о состоянии законности в данной сфере.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что четверо сотрудников СИЗО №1 ГУФСИН России по Ростовской области уволены в ходе разбирательств после захвата двух заложников 16 июня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru