Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за роста числа побегов

В ведомстве отметили, что число побегов из российских колоний-поселений за пять месяцев 2024 года снизилось более чем в три раза. Это связано с тем, что выявленные Генпрокуратурой нарушения в сфере обеспечения надзора за заключенными были устранены.

«С целью устранения выявленных недостатков, способствовавших им причин и условий, директору ФСИН России внесено представление», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что министр юстиции России проинформирован о состоянии законности в данной сфере.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что четверо сотрудников СИЗО №1 ГУФСИН России по Ростовской области уволены в ходе разбирательств после захвата двух заложников 16 июня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

