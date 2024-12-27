Генпрокуратура Узбекистана объявила в розыск двух россиян по делу о покушении

Генеральная прокуратура Узбекистана объявила в международный розыск двух граждан России по делу о покушении на экс-пресс-секретаря президента страны Комила Алламжонова.

В рамках расследования установлено, что Бислан Расаев и Шамиль Темирханов совершили преступления, связанные с незаконным въездом в страну, выездом за границу и оборотом оружия.

В Астане задержаны два россиянина, находившиеся в международном розыске

В конце ноября в Ташкентской области был обстрелян внедорожник Range Rover. В машине находился экс-пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов, который в прошлом также занимал высокие должности в администрации президента. В результате инцидента никто не пострадал.

Позднее Генпрокуратура подтвердила, что произошло покушение на жизнь Алламжонова. В настоящее время по делу задержаны семь человек, пятеро из которых арестованы, включая одного в Казахстане и одного в Южной Корее. По данным ведомства, Расаев и Темирханов заочно привлечены в качестве обвиняемых и объявлены в международный розыск, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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