Генпрокуратура Узбекистана объявила в розыск двух россиян по делу о покушении

В конце ноября в Ташкентской области был обстрелян внедорожник Range Rover. В машине находился экс-пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов, который в прошлом также занимал высокие должности в администрации президента. В результате инцидента никто не пострадал.

Позднее Генпрокуратура подтвердила, что произошло покушение на жизнь Алламжонова. В настоящее время по делу задержаны семь человек, пятеро из которых арестованы, включая одного в Казахстане и одного в Южной Корее. По данным ведомства, Расаев и Темирханов заочно привлечены в качестве обвиняемых и объявлены в международный розыск, передает «Радиоточка НСН».

