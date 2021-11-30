Генпрокуратура требует с арестованного основателя «Рольфа» 13 млрд рублей

С основателя компании «Рольф» Сергея Петрова, который был заочно арестован по делу о выводе 4 млрд рублей зарубеж, Генпрокуратура РФ намерена взыскать почти 13 млрд рублей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, соответчиком по делу будет и автодилер. В рамках дела суд арестовал имущество «Рольфа». В компании намерены отстаивать свою позицию в суде из-за несогласия с прокуратурой.

Автодилер «Рольф» выставят на продажу

Уголовное дело было возбуждено летом 2019 года против топ-менеджеров компании и Петрова. Суд объявил бизнесмена в международный розыск. Известно, что Петров имеет гражданство Австрии и скрывается в этой стране, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:АвтодилерыГенпрокуратура
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