Автодилер «Рольф» выставят на продажу

14 ноября 201920:17

Крупнейший автодилер в России «Рольф» намерены продать. Об этом сообщает Интерфакс.

Лакомый «Рольф»

Как сообщили агентству в кипрской Delance Limited (контролируется семьей основателя "Рольф" Сергея Петрова), инвестиционный тизер потенциальные инвесторы получат в ближайшем будущем.

"Рольф" – дилер 22 автомобильных брендов. Компанию в 1991 году основал Сергей Петров. В конце июня текущего года стало известно, что против Петрова и ряда руководителей компании возбуждено уголовное дело. Ему предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.

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ФОТО: club.moeto.ru
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