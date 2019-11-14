Автодилер «Рольф» выставят на продажу

Как сообщили агентству в кипрской Delance Limited (контролируется семьей основателя "Рольф" Сергея Петрова), инвестиционный тизер потенциальные инвесторы получат в ближайшем будущем.

"Рольф" – дилер 22 автомобильных брендов. Компанию в 1991 году основал Сергей Петров. В конце июня текущего года стало известно, что против Петрова и ряда руководителей компании возбуждено уголовное дело. Ему предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.

