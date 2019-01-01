Генпрокуратура требует изъять у экс-главы Клинского района имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ намерена взыскать в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя.
Как сообщил НСН официальный представитель ведомства Александр Куренной, оно оценивается в 9 миллиардов рублей. Среди него, в том числе 1699 объектов недвижимости (квартиры, земельные участки, базы отдыха и другое), а также четыре автомобиля на сумму более 9 миллионов рублей.
Александр Постригань был задержан в 2018 году. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
Ранее Александр Куренной сообщил в эфире НСН, что Постригань использовал свое служебное положение для личного обогащения, в том числе за счет имущества, которое ранее находилось в муниципальной собственности.
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