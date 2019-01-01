400 квартир проворовавшегося чиновника из Подмосковья будут конфискованы

Александр Куренной: «Постригань использовал свое служебное положение для личного обогащения, в том числе за счет имущества, которое ранее находилось в муниципальной собственности. Речь идет о 407 объектах незаконно присвоенной недвижимости (квартиры, одна из которых находится в Чехии и зарегистрирована на Постриганя, земельные участки, база отдыха, а также отель, зарегистрированный на зятя экс-главы Клинского района и др.), 4 автомобилях и денежном эквиваленте уже отчужденного ответчиками имущества на сумму 3 млрд рублей. Кроме того, Постригань в настоящее время привлекается к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий и получение взятки», - пояснил он НСН.

