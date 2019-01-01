400 квартир проворовавшегося чиновника из Подмосковья будут конфискованы
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.
Генпрокурор РФ встретился с министрами юстиции Хорватии и Словении
В рамках Петербургского юридического форума состоялись встречи Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки с министром юстиции Республики Хорватии Драженом Бошняковичем, а также с министром юстиции Республики Словения Андреа Катич.
Александр Куренной: «Юрий Чайка отметил конструктивное развитие взаимодействия с хорватскими и словенскими коллегами. Также в рамках встреч было подписано Соглашения о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и министерством юстиции Республики Хорватии. Генеральный прокурор Российской Федерации выразил уверенность в том, что его заключение станет важным шагом в укреплении российско-хорватского межведомственного сотрудничества», - рассказал НСН Александр Куренной.
Генпрокуратура подала иск о конфискации имущества экс-главы Клинского района Подмосковья
Генпрокуратура России направила в суд иск об обращении в доход государства незаконно приобретенного имущества экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на сумму около 4 миллиардов рублей. Одновременно с иском было подано ходатайство о наложении ареста в качестве обеспечительной меры. Ходатайство судом удовлетворено.
Александр Куренной: «Постригань использовал свое служебное положение для личного обогащения, в том числе за счет имущества, которое ранее находилось в муниципальной собственности. Речь идет о 407 объектах незаконно присвоенной недвижимости (квартиры, одна из которых находится в Чехии и зарегистрирована на Постриганя, земельные участки, база отдыха, а также отель, зарегистрированный на зятя экс-главы Клинского района и др.), 4 автомобилях и денежном эквиваленте уже отчужденного ответчиками имущества на сумму 3 млрд рублей. Кроме того, Постригань в настоящее время привлекается к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий и получение взятки», - пояснил он НСН.
Генпрокуратура рассказала о работе в сфере защиты прав инвесторов
Генпрокуратура России обобщила результаты надзорной деятельности по защите прав инвесторов в 2018 г. По итогам прошедшего года прокуроры выявили свыше 180 тыс. нарушений в этой сфере. Оспорено более 28 тыс. незаконных правовых актов.
Александр Куренной: «Наиболее типичные нарушения, которые выявляли прокуроры, - нарушение прав инвесторов на получение государственной поддержки, а также невыполнение органами власти и местного самоуправления обязательств по обеспечению эффективной деятельности инвесторов»,- отметил он в беседе с НСН.
Из Польши экстрадирован россиянин, обвиняемый в разбое
По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации из Польши в Россию экстрадирован Гедеван Куталиа. Он обвиняется в разбое.
Александр Куренной: «По версии следствия, в 2004 году Куталиа с сообщниками напали на автомобиль, в котором находилась женщина, перевозившая крупную сумму денег – более 1 млн рублей. Преступники вытащили ее из машины, а деньги похитили. Место преступления они покинули на заранее подготовленном транспорте. Поскольку Куталиа скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила польской стороне запрос о его выдаче, который был удовлетворен. В сопровождении спецконвоя Гедеван Куталиа доставлен в Москву»,- заявил Александр Куренной в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.