Генпрокуратура России признала нежелательной работу НПО «Проект «Медиа»

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной работу американской неправительственной организации «Проект Медиа» в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Генпрокуратуре, деятельность НПО угрожает «основам конституционного строя и безопасности» России.

Ведомство передаст необходимые сведения в Минюст, который в дальнейшем внесет структуру в соответствующий перечень.

Кроме того, Минюст РФ включил журналистов «Проект Медиа» в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагентов. В список попали Роман Баданин, Максим Гликин, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова.

Издание «Проект» публикует расследования о чиновниках, политиках и олигархах, отмечает Ura.ru. Согласно расследованию RT, позиционирующий себя как независимый ресурс финансировался из-за границы в форме грантов от европейских и американских властей.

В июне у главного редактора «Проекта» Романа Баданина, признанного СМИ-иноагентом, прошли обыски, напоминает РИА ФАН. Журналист проходит подозреваемым по уголовному делу о клевете, отмечает РЕН ТВ. Разбирательство было начато в 2017 году после выхода расследования о предпринимателе Илье Трабере.

