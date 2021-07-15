Генпрокуратура России признала нежелательной работу НПО «Проект «Медиа»
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной работу американской неправительственной организации «Проект Медиа» в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в Генпрокуратуре, деятельность НПО угрожает «основам конституционного строя и безопасности» России.
Ведомство передаст необходимые сведения в Минюст, который в дальнейшем внесет структуру в соответствующий перечень.
Кроме того, Минюст РФ включил журналистов «Проект Медиа» в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагентов. В список попали Роман Баданин, Максим Гликин, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова.
Издание «Проект» публикует расследования о чиновниках, политиках и олигархах, отмечает Ura.ru. Согласно расследованию RT, позиционирующий себя как независимый ресурс финансировался из-за границы в форме грантов от европейских и американских властей.
В июне у главного редактора «Проекта» Романа Баданина, признанного СМИ-иноагентом, прошли обыски, напоминает РИА ФАН. Журналист проходит подозреваемым по уголовному делу о клевете, отмечает РЕН ТВ. Разбирательство было начато в 2017 году после выхода расследования о предпринимателе Илье Трабере.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 293 / сут.
Умерли
146 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 493 / сут.
- Путин выразил соболезнования властям ФРГ в связи с наводнением
- Коронавирус забрал солиста «Хора Турецкого» Бориса Горячева
- В Архангельской области ввели обязательную вакцинацию ряда групп населения
- Антикоррупционное агентство Украины требует уволить главу «Нафтогаза»
- Минюст России включил восемь журналистов в реестр СМИ-иноагентов
- «Закрывайте по уголовке»: Кинчев раскритиковал власти Петербурга и обвинил их в двойных стандартах
- Генпрокуратура России признала нежелательной работу НПО «Проект «Медиа»
- Умер Петр Мамонов
- ФСБ России предотвратила теракт в Москве
- Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Нигерии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru