Генпрокуратура признала деятельность The British Council нежелательной в РФ
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной организации The British Council. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Позиционируя себя независимой структурой, всю работу совет выстраивает в соответствии с приоритетами правительства Великобритании, организация подотчетна парламенту и финансируется внешнеполитическим ведомством», - отметили в ГП.
По данным ведомства, участники The British Council продвигают «долгосрочные британские интересы и ценности», прикрываясь образовательной, культурной деятельностью и просветительскими мероприятиями, а также реализуют проекты по дискредитации внутренней и внешней политики России. Организация нацелена на «избавление» жителей бывших республик СССР от «российской идентичности» и во взаимодействии с другими нежелательными структурами ведет «культурное взаимодействие по сплочению антироссийского прибалтийского сообщества».
Также в Генпрокуратуре подчеркнули, что The British Council привлекает выпускников своей стипендиальной программы Chevening, считая главной миссией создание мировой сети «агентов британского влияния».
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность организации Amnesty International, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru