Генпрокуратура признала деятельность The British Council нежелательной в РФ

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной организации The British Council. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Позиционируя себя независимой структурой, всю работу совет выстраивает в соответствии с приоритетами правительства Великобритании, организация подотчетна парламенту и финансируется внешнеполитическим ведомством», - отметили в ГП.

По данным ведомства, участники The British Council продвигают «долгосрочные британские интересы и ценности», прикрываясь образовательной, культурной деятельностью и просветительскими мероприятиями, а также реализуют проекты по дискредитации внутренней и внешней политики России. Организация нацелена на «избавление» жителей бывших республик СССР от «российской идентичности» и во взаимодействии с другими нежелательными структурами ведет «культурное взаимодействие по сплочению антироссийского прибалтийского сообщества».

Также в Генпрокуратуре подчеркнули, что The British Council привлекает выпускников своей стипендиальной программы Chevening, считая главной миссией создание мировой сети «агентов британского влияния». ​​​​

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность организации Amnesty International, напоминает 360.ru.

