Генпрокуратура России получила 43 отказа в экстрадиции преступников из Европы
Европа после начала российской специальной военной операции 43 раза отказала Генпрокуратуре РФ в экстрадициях преступников. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-службу надзорного ведомства.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что «проявления русофобии» в некоторых странах Запада «достигли такого запредельного уровня, что правоохранительные органы этих стран готовы отказаться от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности».
Так, с марта по май европейские коллеги 43 раза без объективных причин отказали ГП в выдаче осужденных. Австрия, Италия, Германия, Великобритания, Польша, Чехия объяснили свои решения политическими мотивами, отмечает телеканал «360». В числе «отказников» — осужденный на 20 лет лишения свободы за убийство и разбой Михаил Голиков, находящийся в Германии, а также так называемый наркобарон Аднан Нагаев, которому дали 5,5 года за покушение на незаконный сбыт наркотиков.
Генпрокуратура подчеркивает, что отказы европейской стороны «приводят к уходу от ответственности лиц, совершивших преступления», и такая позиция иностранных коллег «в конечном итоге пойдет на пользу лишь международному криминалу», пишет Ura.ru.
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