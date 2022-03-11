Рогозин удалил страницу в Facebook
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин удалил свою страницу в заблокированном в России Facebook, которую вел несколько лет, сообщает РИА Новости.
Американская корпорация Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, накануне объявила, что временно перестанет блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских солдат, а также пожелания смерти президентам России и Белоруссии.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в этой связи, что в России в ближайшие дни возможна блокировка Instagram и мессенджера WhatsApp.
4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook в России в ответ на ограничение доступа к страницам ряда российских СМИ.
В начале марта Дмитрий Рогозин переименовал свой Telegram-канал в «Рогоzин».
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