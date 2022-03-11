Рогозин удалил страницу в Facebook

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в этой связи, что в России в ближайшие дни возможна блокировка Instagram и мессенджера WhatsApp.

4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook в России в ответ на ограничение доступа к страницам ряда российских СМИ.

В начале марта Дмитрий Рогозин переименовал свой Telegram-канал в «Рогоzин».

